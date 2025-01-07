Трамп заявил, что отменит запрет на бурение нефти и газа на больших территориях

Избранный президент Дональд Трамп заявил, что отменит запрет Джо Байдена на бурение нефтяных и газовых скважин в прибрежных водах США. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Запрет на бурение на шельфе не будет действовать. Я немедленно его отменю. Я отменю запрет на бурение на шельфе нефти и газа в крупных районах в первый же день (на посту президента - ред.)», - сказал Трамп.

Республиканец Трамп вступает в должность 20 января.

Дополнение

4 января сообщалось, что президент США Джо Байден намерен объявить о запрете на разработку нефтяных и газовых месторождений на шельфе значительной части прибрежной территории США.

6 января Bloomberg сообщило, что Байден на неопределенный срок заблокировал разработку нефти и газа на более чем 625 миллионах акров прибрежных вод США, предупреждая, что бурение там просто «не стоит рисков» и «не нужно» для удовлетворения энергетических потребностей страны.