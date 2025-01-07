Трамп заявив, що скасує заборону на буріння нафти та газу на великих територіях
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що в перший день президентства скасує заборону Байдена на буріння нафти та газу в прибережних водах США. Байден раніше заблокував розробку на 625 млн акрів, вважаючи її ризикованою.
Обраний президент Дональд Трамп заявив, що скасує заборону Джо Байдена на буріння нафтових і газових свердловин у прибережних водах США. Про це він заявив під час пресконференції, передає УНН з посиланням на Reuters.
Заборона на буріння на шельфі не діятиме. Я негайно його скасую. Я скасую заборону на буріння на шельфі нафти та газу в великих районах першого ж дня (на посаді президента - ред.)",
Республіканець Трамп вступає на посаду 20 січня.
Доповнення
4 січня повідомлялося, що президент США Джо Байден має намір оголосити про заборону на розробку нафтових і газових родовищ на шельфі значної частини прибережної території США.
6 січня Bloomberg повідомило, що Байден на невизначений термін заблокував розробку нафти та газу на більш ніж 625 мільйонах акрів прибережних вод США, попереджаючи, що буріння там просто "не варте ризиків" і "не потрібне" для задоволення енергетичних потреб країни.