Трамп заявив, що скасує заборону на буріння нафти та газу на великих територіях

Обраний президент Дональд Трамп заявив, що скасує заборону Джо Байдена на буріння нафтових і газових свердловин у прибережних водах США. Про це він заявив під час пресконференції, передає УНН з посиланням на Reuters.

Заборона на буріння на шельфі не діятиме. Я негайно його скасую. Я скасую заборону на буріння на шельфі нафти та газу в великих районах першого ж дня (на посаді президента - ред.)",