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Трамп заявив, що скасує заборону на буріння нафти та газу на великих територіях

Трамп заявив, що скасує заборону на буріння нафти та газу на великих територіях

Київ • УНН

 • 21658 перегляди

Дональд Трамп заявив, що в перший день президентства скасує заборону Байдена на буріння нафти та газу в прибережних водах США. Байден раніше заблокував розробку на 625 млн акрів, вважаючи її ризикованою.

Обраний президент Дональд Трамп заявив, що скасує заборону Джо Байдена на буріння нафтових і газових свердловин у прибережних водах США. Про це він заявив під час пресконференції, передає УНН з посиланням на Reuters.

Заборона на буріння на шельфі не діятиме. Я негайно його скасую. Я скасую заборону на буріння на шельфі нафти та газу в великих районах першого ж дня (на посаді президента - ред.)",

- сказав Трамп.

Республіканець Трамп вступає на посаду 20 січня.

Доповнення

4 січня повідомлялося, що президент США Джо Байден має намір оголосити про заборону на розробку нафтових і газових родовищ на шельфі значної частини прибережної території США.

6 січня Bloomberg повідомило, що Байден на невизначений термін заблокував розробку нафти та газу на більш ніж 625 мільйонах акрів прибережних вод США, попереджаючи, що буріння там просто "не варте ризиків" і "не потрібне" для задоволення енергетичних потреб країни.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Новини Світу
reutersReuters
bloomberg-lpBloomberg L.P.
donald-trampДональд Трамп
dzho-baidenДжо Байден
spolucheni-shtatyСполучені Штати

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