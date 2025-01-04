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Байден готує масштабну заборону видобутку нафти і газу на шельфі США

Байден готує масштабну заборону видобутку нафти і газу на шельфі США

Київ • УНН

 • 29897 перегляди

Президент США планує заборонити розробку нафтових і газових родовищ на 625 млн акрів прибережної території. Заборона торкнеться Атлантичного і Тихого океанів та східної частини Мексиканської затоки.

Президент США Джо Байден має намір в понеділок, 6 січня, оголосити про заборону на розробку нафтових і газових родовищ на шельфі значної частини прибережної території США. Про це пише Bloomberg із посиланням а свої джерела, передає УНН.

Деталі

Президент Джо Байден має намір запровадити заборону на видобуток нафти і газу на 625 мільйонах акрів прибережної території США, заборонивши продаж прав на буріння у водах Атлантичного і Тихого океанів, а також у східній частині Мексиканської затоки.

Цей крок є масштабною спробою назавжди захистити прибережні води - і райони, що залежать від них, - від видобутку викопного палива і ризику розливів нафти. Водночас Байден залишає "відчиненими двері" для нового лізингу нафти і природного газу в центральній і західній частинах Мексиканської затоки, де буріння триває вже кілька десятиліть і де наразі виробляється приблизно 14% усього видобутку цього виду палива в країні.

Як пише Bloomberg, рішення Байдена, про яке буде оголошено в понеділок, ще більше зміцнить його авторитет у боротьбі з кліматом, поглибивши його репутацію прихильника збереження довкілля та енергії з нульовим рівнем викидів.

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На відміну від інших кроків, зроблених Байденом для обмеження видобутку викопного палива і викидів парникових газів, що сприяють зміні клімату, цей крок може мати довготривалий характер, ускладнюючи намір Трампа збільшити видобуток нафти і газу на внутрішньому ринку. Як зазначає видання, це пов'язано з тим, що плановане проголошення Байдена ґрунтується на 72-річному положенні федерального закону, яке дає президентам широку свободу дій щодо вилучення американських вод із нафтового лізингу без прямого дозволу на скасування заборони.

Президенти обох партій - включно з Трампом - посилалися на цей закон, щоб захистити коралові рифи, місця годування моржів та інші американські води від Флориди до Аляски. І хоча президенти вносили зміни в рішення попередників щодо звільнення територій від нафтового лізингу, суди ніколи не затверджували повне скасування.

Демократи в Конгресі та екологічні групи лобіювали ідею Байдена максимально посилити постійні заходи захисту від буріння на шельфі, щоб убезпечити вразливі прибережні зони, захистити морські екосистеми від розливів нафти та боротися зі зміною клімату. Деякі екологічні активісти розходилися в думках щодо оптимального підходу, побоюючись, що надто широка декларація може поставити під загрозу правовий інструмент, який використовують для збереження особливих морських зон з 1953 року.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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