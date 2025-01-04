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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Байден готовит масштабный запрет на добычу нефти и газа на шельфе США

Байден готовит масштабный запрет на добычу нефти и газа на шельфе США

Киев  •  УНН

 • 5124 просмотра

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Президент США планирует запретить разработку нефтяных и газовых месторождений на 625 млн акров прибрежной территории. Запрет коснется Атлантического и Тихого океанов, а также восточной части Мексиканского залива.

Президент США Джо Байден намерен в понедельник, 6 января, объявить о запрете на разработку нефтяных и газовых месторождений на шельфе значительной части прибрежной территории США. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники, передает УНН.

Детали

Президент Джо Байден намерен ввести запрет на добычу нефти и газа на 625 миллионах акров прибрежной территории США, запретив продажу прав на бурение в водах Атлантического и Тихого океанов, а также в восточной части Мексиканского залива.

Этот шаг является масштабной попыткой навсегда защитить прибрежные воды - и районы, зависящие от них, - от добычи ископаемого топлива и риска разливов нефти. В то же время Байден оставляет "открытыми двери" для нового лизинга нефти и природного газа в центральной и западной частях Мексиканского залива, где бурение ведется уже несколько десятилетий и где в настоящее время производится примерно 14% всей добычи этого вида топлива в стране.

Как пишет Bloomberg, решение Байдена, которое будет объявлено в понедельник, еще больше укрепит его авторитет в борьбе с климатом, углубив его репутацию сторонника сохранения окружающей среды и энергии с нулевым уровнем выбросов.

Экологические потери Украины от войны достигли 70 миллиардов долларов31 дек. 2024, 15:49 • 22608 просмотров

В отличие от других шагов, предпринятых Байденом для ограничения добычи ископаемого топлива и выбросов парниковых газов, способствующих изменению климата, этот шаг может иметь долгосрочный характер, затрудняя намерение Трампа увеличить добычу нефти и газа на внутреннем рынке. Как отмечает издание, это связано с тем, что планируемое объявление Байдена основано на 72-летнем положении федерального закона, которое дает президентам широкую свободу действий по изъятию американских вод из нефтяного лизинга без прямого разрешения на отмену запрета.

Президенты обеих партий - включая Трампа - ссылались на этот закон, чтобы защитить коралловые рифы, места кормления моржей и другие американские воды от Флориды до Аляски. И хотя президенты вносили изменения в решения предшественников по освобождению территорий от нефтяного лизинга, суды никогда не утверждали полную отмену.

Демократы в Конгрессе и экологические группы лоббировали идею Байдена максимально усилить постоянные меры защиты от бурения на шельфе, чтобы обезопасить уязвимые прибрежные зоны, защитить морские экосистемы от разливов нефти и бороться с изменением климата. Некоторые экологические активисты расходились во мнениях относительно оптимального подхода, опасаясь, что слишком широкое заявление может поставить под угрозу правовой инструмент, который используется для сохранения особых морских зон с 1953 года.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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