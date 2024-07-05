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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Укрнафта" начала бурение новой разведочной скважины на Западе Украины

"Укрнафта" начала бурение новой разведочной скважины на Западе Украины

Киев  •  УНН

5 июля 2024, 11:59  •  5894 просмотра

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"Укрнафта" начала бурение новой разведочной скважины глубиной 2754 метра на Западной Украине с ожидаемым начальным дебитом 16 тонн нефти в сутки.

ПАО "Укрнафта" начало бурение новой разведочной скважины на западе Украины глубиной 2754 м. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление компании.

Детали 

Работы выполняются собственным станком - силами структурной единицы "Укрнафта". Проектная глубина - 2754 метра. Прогнозный начальный дебит ожидается на уровне 16 тонн в сутки

- говорится в заявлении "Укрнафты". 

Ожидается, что новая скважина вскроет продуктивные пласты менилитовых отложений.

Напомним

"Укрнафта" увеличила свои запасы нефти на 3 миллиона тонн и более 600 миллионов кубометров газа за счет расширения существующих специальных разрешений на добычу на Западной Украине.

АМКУ разрешил "Укрнафте" управлять сетью АЗС"Татнефть"20 июня 2024, 16:30 • 22636 просмотров

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