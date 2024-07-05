В ГОТ решили сменить поставщика продуктов питания для военных Донецкой области: назвали причину 11 минут назад • 2587 просмотра

"Укрнафта" начала бурение новой разведочной скважины на Западе Украины 42 минуты назад • 5991 просмотра

Украина стала второй в списке должников МВФ из-за очередного транша 57 минут назад • 12101 просмотра

Украина получила более 2,3 тысячи тонн энергетического оборудования после возобновления атак россиян час назад • 8531 просмотра