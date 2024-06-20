АМКУ разрешил "Укрнафте" управлять сетью АЗС"Татнефть"

Антимонопольный комитет разрешил ПАО " Укрнафта "получить более 50% акций компаний, связанных с подсанкционным ПАО"Татнефть". В частности, в управление переходят 115 автозаправочных станций. Об этом пишет УНН со ссылкой на АРМА.

Детали

В ведомстве пояснили, что компании были арестованы в рамках уголовного производства, позже - в июле - решением Шевченковского районного суда Киева переданы в управление АРМА.

По инициативе АРМАта Укрнафта АМКУ предоставил разрешение на концентрацию для управления арестованными российскими АЗС ООО "Татнефть-АЗС-Украина". отныне ПАО "Укрнафта" будет иметь правовые основания для управления сетью АЗС ООО "Татнефть-АЗС-Украина". В общем, кроме движимого и недвижимого имущества речь идет о 115 автозаправочных станций - резюмировали в агентстве.

Дополнение

Ранее председатель АРМА Елена Дума рассказывала о том, что после подписания договора, Укрнафта обязуется повысить эффективность работы АЗС, что увеличит поступление средств в государственный бюджет, а также обеспечит сохранность активов.

АРМА, со своей стороны, будет контролировать эффективность управления этими активами

Фонд госимущества продал с аукциона предприятие, принадлежащее подсанкционному олигарху из рф Саввиди