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АМКУ дозволив "Укрнафті" керувати мережею АЗС "Татнєфть"

Київ • УНН

 • 22944 перегляди

ПАТ " Укрнафта "отримало дозвіл Антимонопольного комітету на придбання більше 50% акцій компаній, пов'язаних з потрапили під санкції ПАТ" Татнафта", включаючи 115 автозаправних станцій.

АМКУ дозволив "Укрнафті" керувати мережею АЗС "Татнєфть"

Антимонопольний комітет дозволив ПАТ "Укрнафта" отримати понад 50% акцій компаній, пов'язаних із  підсанкційним ПАТ "Татнєфть". Зокрема, в управління переходять 115 автозаправних станцій. Про це пише УНН з посиланням на АРМА.

Деталі 

У відомстві пояснили, що компанії були заарештовані в рамках кримінального провадження, пізніше - в липні - рішенням Шевченківського районного суду Києва передані в управління АРМА.

За ініціативи АРМА та Укрнафта АМКУ надав дозвіл на концентрацію для управління арештованими російськими АЗС ТОВ "ТАТНЄФТЬ-АЗС-Україна". Відтепер ПАТ "Укрнафта" матиме правові підстави для управління мережею АЗС ТОВ "ТАТНЄФТЬ-АЗС-Україна". Загалом, окрім рухомого та нерухомого майна йдеться про 115 автозаправних станцій

- резюмували в Агентстві. 

Доповнення

Раніше Голова АРМА Олена Дума розповідала про те, що після підписання договору, Укрнафта зобов'язується підвищити ефективність роботи АЗС, що збільшить надходження коштів до державного бюджету, а також забезпечить збереження активів.

АРМА, зі свого боку, контролюватиме ефективність управління цими активами

Фонд держмайна продав з аукціону підприємство, що належить підсанкційному олігарху з рф Саввіді10.06.24, 19:23 • 27732 перегляди

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