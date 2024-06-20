АМКУ дозволив "Укрнафті" керувати мережею АЗС "Татнєфть"
Київ • УНН
ПАТ " Укрнафта "отримало дозвіл Антимонопольного комітету на придбання більше 50% акцій компаній, пов'язаних з потрапили під санкції ПАТ" Татнафта", включаючи 115 автозаправних станцій.
Антимонопольний комітет дозволив ПАТ "Укрнафта" отримати понад 50% акцій компаній, пов'язаних із підсанкційним ПАТ "Татнєфть". Зокрема, в управління переходять 115 автозаправних станцій. Про це пише УНН з посиланням на АРМА.
Деталі
У відомстві пояснили, що компанії були заарештовані в рамках кримінального провадження, пізніше - в липні - рішенням Шевченківського районного суду Києва передані в управління АРМА.
За ініціативи АРМА та Укрнафта АМКУ надав дозвіл на концентрацію для управління арештованими російськими АЗС ТОВ "ТАТНЄФТЬ-АЗС-Україна". Відтепер ПАТ "Укрнафта" матиме правові підстави для управління мережею АЗС ТОВ "ТАТНЄФТЬ-АЗС-Україна". Загалом, окрім рухомого та нерухомого майна йдеться про 115 автозаправних станцій
Доповнення
Раніше Голова АРМА Олена Дума розповідала про те, що після підписання договору, Укрнафта зобов'язується підвищити ефективність роботи АЗС, що збільшить надходження коштів до державного бюджету, а також забезпечить збереження активів.
АРМА, зі свого боку, контролюватиме ефективність управління цими активами
Фонд держмайна продав з аукціону підприємство, що належить підсанкційному олігарху з рф Саввіді10.06.24, 19:23 • 27732 перегляди