Трамп предложил использовать паровые катапульты на новых авианосцах ВМС США

“Они постоянно придумывают что-то новое. Они делают самолеты такими сложными, что ими невозможно управлять. Мы все хотим инноваций, но это уже слишком. Я думаю, что отдам распоряжение, чтобы использовались паровые технологии на новых авианосцах, когда мы будем их строить”, — сказал Трамп в ходе выступления.

Президент США пояснил, что речь идет о стартовых катапультах и подъемниках, используемых на авианосцах.

“Это произошло еще до меня, но мы потратили 900 млн долларов на эти безумные электрические катапульты. И я спрашиваю — а что не так с паром-то?” — задался вопросом политик под одобрительные возгласы американских военнослужащих.

Трамп выразил уверенность, что использование электрических стартовых катапульт и подъемников на авианосцах нецелесообразно.

“Один парень мне сказал, что на электричестве они работают быстрее, но нам не нужна эта дополнительная скорость, ведь мы можем запускать самолеты только раз в несколько минут”, — добавил президент, подчеркнув еще раз, что отдаст распоряжение использовать паровые технологии вместо электрических.

Напомним, президент США Дональд Трамп находится в Японии с официальным визитом. Во время пребывания в Японии он встретился с премьер-министром страны Синдзо Абэ, с которым они сыграли в гольф, и, в частности, посетили турнир по сумо.

В частности, Трамп вместе со своей женой Меланией прибыл в понедельник в императорский дворец в центре Токио, где провел встречу с новым императором Японии Нарухито и императрицей Масако.

Также, Трамп побывал на одном из крупнейших кораблей японских ВМС — вертолетоносца “Кага” на базе Йокосука у входа в Токийский залив, который он посетил вместе с премьером Японии — Синдзо Абэ.