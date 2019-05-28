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Трамп запропонував використовувати парові катапульти на нових авіаносцях ВМС США

Трамп запропонував використовувати парові катапульти на нових авіаносцях ВМС США

Київ • УНН

 • 16547 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. Президент США Дональд Трамп запропонував використовувати парові технології на катапультах і підйомниках для нових авіаносців ВМС США. Відповідну ідею він озвучив, виступаючи у вівторок перед американськими моряками на універсальному десантному кораблі ВМС США Wasp на базі Йокосука в Японії. Його промову транслювали японські національні телеканали, передає УНН.

"Вони постійно вигадують щось нове. Вони роблять літаки такими складними, що ними неможливо управляти. Ми всі хочемо інновацій, але це вже занадто. Я думаю, що віддам розпорядження, щоб використовувалися парові технології на нових авіаносцях, коли ми будемо їх будувати", - сказав Трамп в ході виступу.

Президент США пояснив, що мова йде про стартові катапульти і підйомники, що використовуються на авіаносцях.

"Це сталося ще до мене, але ми витратили 900 млн доларів на ці божевільні електричні катапульти. І я питаю - а що не так з парою-то?" - задався питанням політик під схвальні вигуки американських військовослужбовців.

Трамп висловив упевненість, що використання електричних стартових катапульт і підйомників на авіаносцях недоцільно.

"Один хлопець мені сказав, що на електриці вони працюють швидше, але нам не потрібна ця додаткова швидкість, адже ми можемо запускати літаки лише раз в кілька хвилин", - додав президент, підкресливши ще раз, що віддасть розпорядження використовувати парові технології замість електричних.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп перебуває в Японії з офіційним візитом. Під час перебування в Японії він зустрівся з прем’єр-міністром країни Сіндзо Абе, з яким вони зіграли в гольф, та, зокрема, відвідали турнір з сумо.

Зокрема, Трамп разом зі своєю дружиною Меланією прибув у понеділок до імператорського палацу в центрі Токіо, де провів зустріч з новим імператором Японії Нарухіто і імператрицею Масако.

Також, Трамп побував на одному з найбільших кораблів японських ВМС - вертольотоносці "Кага" на базі Йокосука біля входу в Токійську затоку, який він відвідав разом з прем'єром Японії - Сіндзо Абе.

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