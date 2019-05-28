Трамп запропонував використовувати парові катапульти на нових авіаносцях ВМС США

"Вони постійно вигадують щось нове. Вони роблять літаки такими складними, що ними неможливо управляти. Ми всі хочемо інновацій, але це вже занадто. Я думаю, що віддам розпорядження, щоб використовувалися парові технології на нових авіаносцях, коли ми будемо їх будувати", - сказав Трамп в ході виступу.

Президент США пояснив, що мова йде про стартові катапульти і підйомники, що використовуються на авіаносцях.

"Це сталося ще до мене, але ми витратили 900 млн доларів на ці божевільні електричні катапульти. І я питаю - а що не так з парою-то?" - задався питанням політик під схвальні вигуки американських військовослужбовців.

Трамп висловив упевненість, що використання електричних стартових катапульт і підйомників на авіаносцях недоцільно.

"Один хлопець мені сказав, що на електриці вони працюють швидше, але нам не потрібна ця додаткова швидкість, адже ми можемо запускати літаки лише раз в кілька хвилин", - додав президент, підкресливши ще раз, що віддасть розпорядження використовувати парові технології замість електричних.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп перебуває в Японії з офіційним візитом. Під час перебування в Японії він зустрівся з прем’єр-міністром країни Сіндзо Абе, з яким вони зіграли в гольф, та, зокрема, відвідали турнір з сумо.

Зокрема, Трамп разом зі своєю дружиною Меланією прибув у понеділок до імператорського палацу в центрі Токіо, де провів зустріч з новим імператором Японії Нарухіто і імператрицею Масако.

Також, Трамп побував на одному з найбільших кораблів японських ВМС - вертольотоносці "Кага" на базі Йокосука біля входу в Токійську затоку, який він відвідав разом з прем'єром Японії - Сіндзо Абе.