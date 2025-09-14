Трамп: я не нравлюсь умным людям
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп во время общения в лакшери-номере в гольф-клубе Trump National заявил, что не нравится "умным людям". По его словам, им не нравятся темы его разговоров.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он не нравится "умным людям". Об этом сообщает УНН.
Детали
Во время общения в лакшери-номере в гольф-клубе Trump National в Бедминстере глава Белого дома объяснил, что "умным людям" не нравятся темы его разговоров.
Я не нравлюсь умным людям. И им не нравится, о чем мы говорим
Напомним
Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши могло быть "ошибкой".
Трамп усомнился в способности влиять на путина - Axios13.09.25, 17:24 • 6620 просмотров