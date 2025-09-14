Трамп: я не нравлюсь умным людям

$41.310.00
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 11670 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 24709 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 54724 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 89675 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 74876 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 79289 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 43397 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 79170 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 71504 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 40204 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Будет ли отключен мобильный интернет во время атаки дронов: уточнение от Генштаба
14 сентября, 10:26 • 18481 просмотра
Эстония подтвердила помощь Украине на 2026 год: более 100 миллионов евро
14 сентября, 12:36 • 7240 просмотра
Стубб и Джонсон обменялись резкими репликами во время конференции в Киеве
14 сентября, 12:59 • 18933 просмотра
Самолет Enter Air совершил аварийную посадку в аэропорту Краков-Балице: детали
15:13 • 4470 просмотра
Андрей Билецкий: россия продолжает воровать наши технологические решения и масштабировать их
17:11 • 6662 просмотра
публикации
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмы
13 сентября, 07:00 • 82836 просмотра
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей
12 сентября, 17:22 • 55279 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек
12 сентября, 15:32 • 53101 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:30 • 79167 просмотра
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях
12 сентября, 14:26 • 50283 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Ким Чен Ын
Майк Джонсон
Украина
Великобритания
Польша
Германия
Государственная граница Украины
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 км
14 сентября, 09:45 • 15669 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитацию
13 сентября, 14:46 • 23514 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходные
12 сентября, 14:01 • 71504 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений
11 сентября, 14:57 • 56045 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеров
11 сентября, 11:11 • 104424 просмотра
9К720 Искандер
Бильд
Таймс
Financial Times
Хранитель

Трамп: я не нравлюсь умным людям

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Президент США Дональд Трамп во время общения в лакшери-номере в гольф-клубе Trump National заявил, что не нравится "умным людям". По его словам, им не нравятся темы его разговоров.

Трамп: я не нравлюсь умным людям

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он не нравится "умным людям". Об этом сообщает УНН.

Детали

Во время общения в лакшери-номере в гольф-клубе Trump National в Бедминстере глава Белого дома объяснил, что "умным людям" не нравятся темы его разговоров.

Я не нравлюсь умным людям. И им не нравится, о чем мы говорим

- сказал Трамп.

Напомним

Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши могло быть "ошибкой".

Трамп усомнился в способности влиять на путина - Axios13.09.25, 17:24 • 6620 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты