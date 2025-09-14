Трамп: я не подобаюсь розумним людям

$41.310.00
48.270.00
ukenru
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 11650 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 24670 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 54700 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 89650 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 74856 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 79281 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 43394 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 79158 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 71498 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 40204 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
3.2м/с
50%
756мм
Популярнi новини
Чи вимикатимуть мобільний інтернет під час атаки дронів: уточнення від Генштабу14 вересня, 10:26 • 18393 перегляди
Естонія підтвердила допомогу Україні на 2026 рік: понад 100 мільйонів євро14 вересня, 12:36 • 7082 перегляди
Стубб і Джонсон обмінялися різкими репліками під час конференції в Києві14 вересня, 12:59 • 18856 перегляди
Літак Enter Air здійснив аварійну посадку в аеропорту Краків-Баліце: деталі15:13 • 4388 перегляди
Андрій Білецький: росія продовжує красти наші технологічні рішення та масштабувати їхVideo17:11 • 6500 перегляди
Публікації
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 82829 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 55271 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 53093 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день12 вересня, 14:30 • 79160 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 50276 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Кім Чен Ин
Майк Джонсон (політик)
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Польща
Німеччина
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 15655 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 23510 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 71498 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 56041 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 104420 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
Bild
The Times
Financial Times
The Guardian

Трамп: я не подобаюсь розумним людям

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Президент США Дональд Трамп під час спілкування у лакшері-номері в гольф-клубі Trump National заявив, що не подобається "розумним людям". За його словами, їм не подобаються теми його розмов.

Трамп: я не подобаюсь розумним людям

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що він не подобається "розумним людям". Про це повідомляє УНН.

Деталі

Під час спілкування у лакшері-номері в гольф-клубі Trump National у Бедмінстері глава Білого дому пояснив, що "розумним людям" не подобаються теми його розмов.

Я не подобаюсь розумним людям. І їм не подобається, про що ми говоримо

- сказав Трамп.

Нагадаємо

Раніше президент США Дональд Трамп припустив, що вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі могло бути "помилкою".

Трамп засумнівався у здатності впливати на путіна - Axios13.09.25, 17:24 • 6620 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки