Трамп: я не подобаюсь розумним людям

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що він не подобається "розумним людям". Про це повідомляє УНН.

Під час спілкування у лакшері-номері в гольф-клубі Trump National у Бедмінстері глава Білого дому пояснив, що "розумним людям" не подобаються теми його розмов.

Я не подобаюсь розумним людям. І їм не подобається, про що ми говоримо