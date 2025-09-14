Трамп: я не подобаюсь розумним людям
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп під час спілкування у лакшері-номері в гольф-клубі Trump National заявив, що не подобається "розумним людям". За його словами, їм не подобаються теми його розмов.
Деталі
Під час спілкування у лакшері-номері в гольф-клубі Trump National у Бедмінстері глава Білого дому пояснив, що "розумним людям" не подобаються теми його розмов.
Я не подобаюсь розумним людям. І їм не подобається, про що ми говоримо
Нагадаємо
Раніше президент США Дональд Трамп припустив, що вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі могло бути "помилкою".
