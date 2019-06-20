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Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы

Киев • УНН

 • 8586 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Президент США Дональд Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы, лидер которой, Николас Мадуро, продолжает оставаться на своем посту. Об этом сообщила в среду газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации, передает УНН.

Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы

По сведениям издания, представители венесуэльской оппозиции во главе с Хуаном Гуайдо убеждали Белый дом в том, что имеют много сторонников в правительстве Боливарианской Республики и могут без проблем сместить Мадуро.

Как отмечает источник, Трамп считал, что “мог одержать победу и рекламировать ее как большое внешнеполитическое достижение”. Однако, как пишет газета, после ряда неудач оппозиции Венесуэлы Трамп начал терять терпение и интерес к ситуации вокруг республики.

“Соединенные Штаты никогда не говорили, что их усилия в Венесуэле будут ограничены одним раундом, — приводит газета слова другого своего источника. — Политика администрации США по оказанию максимального давления опирается на последовательность и дисциплину для достижения конечной цели”.

Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. Международный валютный фонд прогнозирует, что до конца текущего года инфляция в южноамериканской стране может достичь 10 млн процентов.

Как сообщал УНН, Мадуро анонсировал проведение выборов в Венесуэле, а лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, считает, что в стране должны быть проведены всеобщие выборы.

Напомним, ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на должность спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Временным главой государства его признали США, к ним присоединились 13 стран наднациональный группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство европейских стран.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

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