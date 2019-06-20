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Трамп втрачає терпіння і інтерес до ситуації навколо Венесуели

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп втрачає терпіння і інтерес до ситуації навколо Венесуели, лідер якої, Ніколас Мадуро, продовжує залишатися на своєму посту. Про це повідомила в середу газета The Washington Post з посиланням на свої джерела в вашингтонської адміністрації, передає УНН.

Трамп втрачає терпіння і інтерес до ситуації навколо Венесуели

За відомостями видання, представники венесуельської опозиції на чолі з Хуаном Гуайдо переконували Білий дім в тому, що мають багато прихильників в уряді Боліваріанської Республіки і можуть без проблем змістити Мадуро.

Як зазначає джерело видання, Трамп вважав, що "міг здобути перемогу і рекламувати її як велике зовнішньополітичне досягнення". Однак, як пише газета, після низки невдач опозиції Венесуели Трамп почав втрачати терпіння і інтерес до ситуації навколо республіки.

"Сполучені Штати ніколи не говорили, що їх зусилля в Венесуелі будуть обмежені одним раундом, - наводить газета слова іншого свого джерела. - Політика адміністрації США по наданню максимального тиску спирається на послідовність і дисципліну для досягнення кінцевої мети".

Венесуела в останні роки переживає гостру соціально-економічна криза, що супроводжується девальвацією національної валюти. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що до кінця поточного року інфляція в південноамериканській країні може досягти 10 млн відсотків.

Як повідомляв УНН, Мадуро анонсував проведення виборів у Венесуелі, а лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо, вважає, що в країні повинні бути проведені загальні вибори.

Нагадаємо, ситуація у Венесуелі загострилася після того, як 23 січня лідер опозиції Хуан Гуайдо, призначення якого на посаду спікера парламенту двома днями раніше анулював Верховний суд Венесуели, оголосив себе виконуючим обов’язки президента країни.

Тимчасовим главою держави його визнали США, до них приєдналися 13 країн Наднаціональної групи Ліми (за винятком Мексики), Організація американських держав і більшість європейських країн.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро назвав подію спробою перевороту і заявив про розрив дипломатичних відносин з США. На його підтримку висловилися Росія, Білорусія, Болівія, Іран, Китай, Куба, Нікарагуа, Сальвадор, Сирія і Туреччина.

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