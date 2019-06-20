КИЇВ. 20 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп втрачає терпіння і інтерес до ситуації навколо Венесуели, лідер якої, Ніколас Мадуро, продовжує залишатися на своєму посту. Про це повідомила в середу газета The Washington Post з посиланням на свої джерела в вашингтонської адміністрації, передає УНН.