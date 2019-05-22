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Трамп потратил на предвыборную рекламу в Facebook больше любого демократа

Трамп потратил на предвыборную рекламу в Facebook больше любого демократа

Киев  •  УНН

 • 9728 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп потратил с начала года на рекламу в социальной сети Facebook больше любого претендента на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах главы государства 2020 года. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times со ссылкой на данные интернет-ресурса Bully Pulpit Interactive, информирует УНН.

По его информации, с начала 2019 года действующий глава американской администрации вложил более 5,6 млн долларов в рекламу своей предвыборной кампании в Facebook и более 3,2 млн — в сервисе Google. За Трампом в этом рейтинге с большим отставанием следуют сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, которая потратила 1,1 млн долларов на продвижение в Facebook и 417 тысяч — в Google, и сенатор от Калифорнии Камала Харрис — ее расходы ограничились менее чем 1,1 млн долларов в Facebook и 419 тысяч — в Google.

При этом издание отмечает, что конкуренцию Трампу может составить бывший вице-президент США демократ Джозеф Байден, который объявил о своем участии в предвыборной гонке лишь 25 апреля. За это время он успел вложить в свое продвижение среди избирателей более 1,5 млн долларов: 960 тысяч в Facebook и 541 тысячу на платформе Google. Он уже обогнал Трампа по затратам на рекламу за период с конца прошлого месяца.

Напоминаем, Deutsche Bank не передал Минфина США отчет по Трампу.

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