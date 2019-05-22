Трамп потратил на предвыборную рекламу в Facebook больше любого демократа

По его информации, с начала 2019 года действующий глава американской администрации вложил более 5,6 млн долларов в рекламу своей предвыборной кампании в Facebook и более 3,2 млн — в сервисе Google. За Трампом в этом рейтинге с большим отставанием следуют сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, которая потратила 1,1 млн долларов на продвижение в Facebook и 417 тысяч — в Google, и сенатор от Калифорнии Камала Харрис — ее расходы ограничились менее чем 1,1 млн долларов в Facebook и 419 тысяч — в Google.

При этом издание отмечает, что конкуренцию Трампу может составить бывший вице-президент США демократ Джозеф Байден, который объявил о своем участии в предвыборной гонке лишь 25 апреля. За это время он успел вложить в свое продвижение среди избирателей более 1,5 млн долларов: 960 тысяч в Facebook и 541 тысячу на платформе Google. Он уже обогнал Трампа по затратам на рекламу за период с конца прошлого месяца.

Напоминаем, Deutsche Bank не передал Минфина США отчет по Трампу.