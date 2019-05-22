Трамп витратив на передвиборну рекламу в Facebook більше за будь-якого демократа

За його інформацією, з початку 2019 року діючий глава американської адміністрації вклав понад 5,6 млн доларів в рекламу своєї передвиборної кампанії в Facebook і більш 3,2 млн — в сервісі Google. За Трампом в цьому рейтингу з великим відставанням слідують сенатор від штату Массачусетс Елізабет Уоррен, яка витратила 1,1 млн доларів на просування в Facebook і 417 тисяч — в Google, і сенатор від Каліфорнії Камала Харріс — її витрати обмежилися менш ніж 1,1 млн доларів в Facebook і 419 тисяч — в Google.

При цьому видання відзначає, що конкуренцію Трампу може скласти колишній віце-президент США демократ Джозеф Байден, який оголосив про свою участь у передвиборній гонці лише 25 квітня. За цей час він встиг вкласти в своє просування серед виборців більше 1,5 млн доларів: 960 тисяч в Facebook і 541 тисячу на платформі Google. Він уже обігнав Трампа за витратами на рекламу за період з кінця минулого місяця.

Нагадуємо, Deutsche Bank не передав Мінфіну США звіт по Трампу.