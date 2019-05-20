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Deutsche Bank не передали Мінфіну США звіт по Трампу - NYT

Deutsche Bank не передали Мінфіну США звіт по Трампу - NYT

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Фахівці з боротьби з відмиванням грошей німецького банку Deutsche Bank звернули увагу на підозрілі транзакції, які проводилися за участю компаній президента США Дональда Трампа і його старшого радника і зятя Джареда Кушнера. Співробітники склали звіт про це, а керівництво банку повинно було направити його на розгляд Мінфіну США, однак цього не сталося, повідомляє в неділю, 19 травня, газета The New York Times (NYT) з посиланням на колишніх працівників банку, передає УНН.

Йдеться про події 2016-2017 років. Деякі з підозрілих транзакцій були перекладами туди і назад між компаніями Трампа і Кушнера, а також іноземними фірмами та приватними особами.

Керівники Deutsche Bank вирішили не повідомляти про це в Мінфін США, можливо, заради збереження хороших відносин з великим клієнтом: банк надав Трампу кредит на суму понад 2 млрд доларів, з яких той ще не повернув 300 мільйонів.

У березні генеральний прокурор штату Нью-Йорк Летиція Джеймс запросила у Deutsche Bank документи за позиками, які були видані основної компанії Трампа The Trump Organization. У квітні комітети Палати представників з розвідки та фінансів направили повістки цього банку і ряду інших кредитних установ в рамках розслідування справи про фінанси Трампа. Deutsche Bank почав передавати слідчим документи, а Трамп і його діти подали попереджувальний позов до нього.

Як повідомляв УНН, німецький банк Deutsche Bank AG може отримати судові позови, штрафи або його вище керівництво може переслідуватись правоохоронцями через участь у схемах з фінансових махінацій з коштами клієнтів з Росії на суму до 20 мільярдів доларів.

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Нагадаємо, у січні 2017 року Deutsche Bank AG оштрафували в США. Фінансовий регулятор штату Нью-Йорк NYSDFS повідомив, що банк заплатить 425 млн доларів за відмивання грошей шляхом “дзеркальних транзакцій”. Дані операції, як заявили в NYSDFS, сприяли виведенню 10 млрд доларів з Росії, що є порушенням законів штату.

У свою чергу британський фінансовий регулятор FCA накладе штраф на Deutsche Bank у розмірі близько 200 млн дол.

Також Deutsche Bank може бути причетний до скандалу за участю Danske Bank, який звинувачують в обробці підозрілих транзакцій на мільярди доларів через естонський підрозділ.

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