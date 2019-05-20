Deutsche Bank не передали Минфину США отчет по Трампу - NYT

Речь идет о событиях 2016-2017 годов. Некоторые из подозрительных транзакций были переводами туда и обратно между компаниями Трампа и Кушнера, а также иностранными фирмами и частными лицами.

Руководители Deutsche Bank решили не сообщать об этом в Минфин США, возможно, ради сохранения хороших отношений с крупным клиентом: банк предоставил Трампу кредит на сумму более 2 млрд долларов, из которых тот еще не вернул 300 млн.

В марте генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс пригласила в Deutsche Bank документы по займам, которые были выданы основной компании Трампа The Trump Organization. В апреле комитеты Палаты представителей по разведке и финансов направили повестки этого банка и ряда других кредитных учреждений в рамках расследования дела о финансах Трампа. Deutsche Bank начал передавать следователям документы, а Трамп и его дети подали предупредительный иск к нему.

Как сообщал УНН, немецкий банк Deutsche Bank AG может получить судебные иски, штрафы или его высшее руководство может преследоваться правоохранительными органами за участие в схемах с финансовых махинаций со средствами клиентов из России на сумму до 20 млн долларов.

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Напомним, в январе 2017 года Deutsche Bank AG оштрафовали в США. Финансовый регулятор штата Нью-Йорк NYSDFS сообщил, что банк заплатит 425 млн долларов за отмывание денег путем "зеркальных транзакций". Данные операции, как заявили в NYSDFS, способствовали выведению 10 млрд долларов из России, что является нарушением законов штата.

В свою очередь британский финансовый регулятор FCA наложит штраф на Deutsche Bank в размере около 200 млн долл.

Также Deutsche Bank может быть причастен к скандалу с участием Danske Bank, который обвиняют в обработке подозрительных транзакций на миллиарды долларов через эстонский подразделение.

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