Зять Трампа не передав Сенату США запитану інформацію про зв'язки з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Зять президента Сполучених Штатів Дональда Трампа і його старший радник Джаред Кушнер не передав юридичному комітету Сенату США запитану інформацію про зв’язки з РФ, передає УНН з посиланням на Deutche Welle.
“Юридичний комітет Сенату США не отримав інформацію, запитану у зятя Дональда Трампа і його старшого радника Джареда Кушнера. Про це в четвер, 16 листопада, глава комітету Чак Гресслі і сенатор від Демократичної партії Дайен Файнштейн написали в листі адвокату Кушнера Еббі Лоуелл”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що маються на увазі електронні листи, записи телефонних розмов та інші документи, які стосуються спілкування Кушнера з колишнім радником Трампа з нацбезпеки Майклом Флінном. Крім того, сенатори не отримали від зятя президента США інформацію про можливі контакти Д.Кушнера з сайтом Wikileaks та формуляр, в якому повинні бути вказані його контакти з російськими чиновниками.
Відзначається, що документи були запитані у Кушнера 10 жовтня. В Юридичному комітеті підкреслили, що дають “крайній термін” раднику Трампа до 27 листопада.
“Ми цінуємо вашу добровільну співпрацю з комітетами, які ведуть розслідування, але надані раніше дані були неповними”, — заявили сенатори в листі.
Як повідомляв УНН, ЗМІ оприлюднили ділові зв’язки адміністрації Трампа з оточенням Путіна.