Зять Трампа не передал Сенату США запрошенную информацию о связи со РФ

“Юридический комитет Сената США не получил информацию, запрошенную у зятя Дональда Трампа и его старшего советника Джареда Кушнера. Об этом в четверг, 16 ноября, глава комитета Чак Грессли и сенатор от Демократической партии Дайэн Файнштейн написали в письме адвокату Кушнера Эбби Лоуэлл”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что имеются в виду электронные письма, записи телефонных разговоров и другие документы, касающиеся общения Кушнера с бывшим советником Трампа по нацбезопасности Майклом Флинном. Кроме того, сенаторы не получили от зятя президента США информацию о возможных контактах Д.Кушнера с сайтом Wikileaks и форму, в которой должны быть указаны его контакты с российскими чиновниками.

Отмечается, что документы были запрошены у Кушнера 10 октября. В Юридическом комитете подчеркнули, что дают “крайний срок” советнику Трампа до 27 ноября.

“Мы ценим ваше добровольное сотрудничество с комитетами, которые ведут расследование, но предоставленные ранее данные были неполными”, — заявили сенаторы в письме.

Как сообщал УНН, СМИ обнародовали деловые связи администрации Трампа с окружением Путина.