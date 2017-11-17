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Зять Трампа не передал Сенату США запрошенную информацию о связи со РФ

Зять Трампа не передал Сенату США запрошенную информацию о связи со РФ

Киев  •  УНН

 • 11207 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Зять президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и его старший советник Джаред Кушнер не передал юридическому комитету Сената США запрошенную информацию о связях с РФ, передает УНН со ссылкой на Deutche Welle.

“Юридический комитет Сената США не получил информацию, запрошенную у зятя Дональда Трампа и его старшего советника Джареда Кушнера. Об этом в четверг, 16 ноября, глава комитета Чак Грессли и сенатор от Демократической партии Дайэн Файнштейн написали в письме адвокату Кушнера Эбби Лоуэлл”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что имеются в виду электронные письма, записи телефонных разговоров и другие документы, касающиеся общения Кушнера с бывшим советником Трампа по нацбезопасности Майклом Флинном. Кроме того, сенаторы не получили от зятя президента США информацию о возможных контактах Д.Кушнера с сайтом Wikileaks и форму, в которой должны быть указаны его контакты с российскими чиновниками.

Отмечается, что документы были запрошены у Кушнера 10 октября. В Юридическом комитете подчеркнули, что дают “крайний срок” советнику Трампа до 27 ноября.

“Мы ценим ваше добровольное сотрудничество с комитетами, которые ведут расследование, но предоставленные ранее данные были неполными”, — заявили сенаторы в письме.

Как сообщал УНН, СМИ обнародовали деловые связи администрации Трампа с окружением Путина.

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