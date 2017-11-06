ЗМІ оприлюднили ділові зв'язки адміністрації Трампа з оточенням Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Міністр торгівлі Дональда Трампа Вілбур Росс має частку в компанії, яка працює із росіянами, які потрапили під санкції США. Про це йдеться в документах, які оприлюднили репортери Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ), передає УНН з посиланням на ВВС Україна.
Документи виявили, що пан Росс має фінансові інтереси у судноплавній компанії, яка щороку заробляє мільйони доларів, транспортуючи нафту і газ для російської енергетичної компанії, серед акціонерів якої - зять Володимира Путіна і ще двоє осіб, що підпали під російські санкції.
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Мова йде про Navigator Holdings, яка транспортує нафту та газ для російської компанії Сибур, яка належить Кирилу Шамалову.
Як повідомляв УНН, згідно з даними “Paradise Papers”, які були оприлюднені Міжнародним консорціумом журналістських розслідувань, найбагатші люди планети заховали в офшорах майже 8 трильйонів євро.