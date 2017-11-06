ЗМІ оприлюднили ділові зв'язки адміністрації Трампа з оточенням Путіна

Документи виявили, що пан Росс має фінансові інтереси у судноплавній компанії, яка щороку заробляє мільйони доларів, транспортуючи нафту і газ для російської енергетичної компанії, серед акціонерів якої - зять Володимира Путіна і ще двоє осіб, що підпали під російські санкції.

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Мова йде про Navigator Holdings, яка транспортує нафту та газ для російської компанії Сибур, яка належить Кирилу Шамалову.

Як повідомляв УНН, згідно з даними “Paradise Papers”, які були оприлюднені Міжнародним консорціумом журналістських розслідувань, найбагатші люди планети заховали в офшорах майже 8 трильйонів євро.