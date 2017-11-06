СМИ обнародовали деловые связи администрации Трампа с окружением Путина
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Министр торговли Дональда Трампа Уилбур Росс имеет долю в компании, которая работает с русскими, которые попали под санкции США. Об этом говорится в документах, которые обнародовали репортеры Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), передает УНН со ссылкой на ВВС Украина.
Документы обнаружили, что господин Росс имеет финансовые интересы в судоходной компании, которая ежегодно зарабатывает миллионы долларов, транспортируя нефть и газ для российской энергетической компании, среди акционеров которой - зять Владимира Путина и еще два человека, подвергшихся российские санкции.
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Речь идет о Navigator Holdings, которая транспортирует нефть и газ для российской компании Сибур, которая принадлежит Кириллу Шамалов.
Как сообщал УНН, согласно данным "Paradise Papers", которые были обнародованы Международным консорциумом журналистских расследований, богатые люди планеты спрятали в оффшорах почти 8 трлн евро.