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Королева Британії інвестувала близько 13 млн долл. в офшори - ЗМІ

Королева Британії інвестувала близько 13 млн долл. в офшори - ЗМІ

Київ • УНН

 • 10035 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Королева Великої Британії Єлизавета ІІ інвестувала в офшори інвестувала близько 13 млн долл. в офшори. Про це йдеться у документах Paradise Papers, оприлюднених журналістами, передає УНН з посиланням на ВВС.

Повідомляється, що у фонди на Кайманових островах і на Бермудах вкладало Герцогство Ланкастерське, що забезпечує королеву прибутками і керує інвестиціями у межах її приватної власності у 500 млн фунтів стерлінгів.

Крім того зазначається, що у цих інвестиціях немає нічого незаконного, як і немає жодних свідчень, що королева не платить податків. Проте може постати питання, чи варто монарху інвестувати у офшори.

Незначні інвестиції королеви виявлені в лізингову компанію BrightHouse, яку звинувачували у наживанні на бідних, а також компанію Threshers - мережу британських магазинів, що збанкрутувала, заборгувавши 17,5 млн фунтів податків і залишивши без роботи 6 тисяч людей.

Герцогство заявило, що воно не причетне до рішень, зроблених фондами, і немає жодних свідчень того, що королева також мала будь-які відомості про окремі інвестиції, зроблені від її імені.

Як повідомляв УНН, згідно з даними “Paradise Papers”, які були оприлюднені Міжнародним консорціумом журналістських розслідувань, найбагатші люди планети заховали в офшорах майже 8 трильйонів євро.

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