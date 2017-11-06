Королева Великобритании инвестировала около 13 млн долл. в оффшоры - СМИ

Сообщается, что в фонды на Каймановых островах и на Бермудах вкладывало Герцогство ланкастерских, что обеспечивает королеву доходами и управляет инвестициями в пределах ее частной собственности в 500 млн фунтов стерлингов.

Кроме того отмечается, что в этих инвестициях нет ничего незаконного, как и нет никаких свидетельств, что королева не платит налогов. Однако может возникнуть вопрос, стоит ли монарху инвестировать в оффшоры.

Незначительные инвестиции королевы обнаружены в лизинговую компанию BrightHouse, которую обвиняли в стяжании на бедных, а также компании Threshers - сеть британских магазинов, обанкротилась, задолжав 17,5 млн фунтов налогов и оставив без работы 6 тыс. человек.

Герцогство заявило, что оно не причастно к решениям, сделанных фондами, и нет никаких свидетельств того, что королева также имела какие-либо сведения об отдельных инвестиции, сделанные от ее имени.

Как сообщал УНН, согласно данным "Paradise Papers", которые были обнародованы Международным консорциумом журналистских расследований, богатые люди планеты спрятали в оффшорах почти 8 трлн евро.