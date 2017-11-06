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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 45876 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 112602 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 102024 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 104862 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 104084 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 90098 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 06:59 • 101987 просмотра

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Королева Великобритании инвестировала около 13 млн долл. в оффшоры - СМИ

Королева Великобритании инвестировала около 13 млн долл. в оффшоры - СМИ

Киев  •  УНН

 • 10019 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Королева Великобритании Елизавета II инвестировала в оффшоры инвестировала около 13 млн долл. в оффшоры. Об этом говорится в документах Paradise Papers, обнародованных журналистами, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Сообщается, что в фонды на Каймановых островах и на Бермудах вкладывало Герцогство ланкастерских, что обеспечивает королеву доходами и управляет инвестициями в пределах ее частной собственности в 500 млн фунтов стерлингов.

Кроме того отмечается, что в этих инвестициях нет ничего незаконного, как и нет никаких свидетельств, что королева не платит налогов. Однако может возникнуть вопрос, стоит ли монарху инвестировать в оффшоры.

Незначительные инвестиции королевы обнаружены в лизинговую компанию BrightHouse, которую обвиняли в стяжании на бедных, а также компании Threshers - сеть британских магазинов, обанкротилась, задолжав 17,5 млн фунтов налогов и оставив без работы 6 тыс. человек.

Герцогство заявило, что оно не причастно к решениям, сделанных фондами, и нет никаких свидетельств того, что королева также имела какие-либо сведения об отдельных инвестиции, сделанные от ее имени.

Как сообщал УНН, согласно данным "Paradise Papers", которые были обнародованы Международным консорциумом журналистских расследований, богатые люди планеты спрятали в оффшорах почти 8 трлн евро.

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