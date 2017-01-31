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Deutsche Bank заплатить 625 млн дол. штрафу за відмивання коштів російськими клієнтами

Deutsche Bank заплатить 625 млн дол. штрафу за відмивання коштів російськими клієнтами

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Німецький Deutsche Bank заплатить 625 млн дол. штрафу за порушення при торгівлі російськими акціями в період з 2011 по 2015 роки, передає УНН з посиланням на Reuters.

Фінансовий регулятор штату Нью-Йорк NYSDFS повідомив, що банк заплатить 425 млн доларів за відмивання грошей шляхом “дзеркальних транзакцій”. Дані операції, як заявили в NYSDFS, сприяли виведенню 10 млрд доларів з Росії, що є порушенням законів штату.

У свою чергу британський фінансовий регулятор FCA накладе штраф на Deutsche Bank у розмірі близько 200 млн дол.

За даними обох регуляторів, банк купував в Москві акції за рублі. Потім пов’язані з Deutsche Bank боку продавали ці ж акції на Лондонській біржі. При цьому кліринг операцій проводився через Нью-Йорк, що і дозволило брати участь у справі фінансовому регулятору штату Нью-Йорк.

Як повідомляв УНН, міністерство юстиції США заявило про завершення врегулювання справи з Deutsche Bank на 7,2 мільярда доларів.

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