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Deutsche Bank заплатит 625 млн долл. штрафа за отмывание средств российскими клиентами

Deutsche Bank заплатит 625 млн долл. штрафа за отмывание средств российскими клиентами

Киев • УНН

 • 13309 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Немецкий Deutsche Bank заплатит 625 млн долл. штрафа за нарушения при торговле российскими акциями в период с 2011 по 2015 годы, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Финансовой регулятор штата Нью-Йорк NYSDFS сообщил, что банк заплатит 425 млн долларов за отмывание денег путем "зеркальных транзакций". Данные операции, как заявили в NYSDFS, способствовали выведению 10 млрд долларов из России, что является нарушением законов штата.

В свою очередь британский финансовый регулятор FCA наложит штраф на Deutsche Bank в размере около 200 млн долл.

По данным обоих регуляторов, банк покупал в Москве акции за рубли. Затем связанные с Deutsche Bank стороны продавали эти же акции на Лондонской бирже. При этом клиринг операций проводился через Нью-Йорк, что и позволило участвовать в деле финансовому регулятору штата Нью-Йорк.

Как сообщал УНН, министерство юстиции США заявило о завершении урегулирования дела с Deutsche Bank на 7,2 миллиарда долларов.

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