Мінюстиції США заявило про завершення справи з Deutsche Bank
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Міністерство юстиції США заявило про завершення врегулювання справи з Deutsche Bank на 7,2 мільярда доларів. Ця заява з’явилася 17 грудня, майже за місяць після оприлюднення банком умов врегулювання, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Так, німецький банк повинен буде заплатити 3,1 мільярда штрафу готівкою і надати 4,1 мільярда у вигляді допомоги проблемним домогосподарствам, позичальникам та постраждалим громадянам.
Зазначають, що Deutsche Bank звинувачують у тому, що він вводив в оману інвесторів під час продажу іпотечних цінних паперів у період між 2006-м і 2007-м роками.
“Deutsche Bank не лише ввів в оману інвесторів, він прямо сприяв міжнародній фінансовій кризі,” — заявляла міністр юстиції США Лоретта Лінч.
Нагадаємо, німецький Deutsche Bank виплатить 95 млн дол. штрафу в рамках врегулювання претензій Міністерства юстиції США щодо ухилення від оподаткування.