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Минюст США заявил о завершении дела с Deutsche Bank

Минюст США заявил о завершении дела с Deutsche Bank

Киев • УНН

 • 9890 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Министерство юстиции США заявило о завершении урегулирования дела с Deutsche Bank на 7,2 миллиарда долларов. Это заявление появилось 17 декабря, почти через месяц после обнародования банком условий урегулирования, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Так, немецкий банк должен будет заплатить 3,1 миллиарда штрафа наличными и предоставить 4,1 миллиарда в виде помощи проблемным домохозяйствам, заемщикам и пострадавшим гражданам.

Отмечают, что Deutsche Bank обвиняют в том, что он вводил в заблуждение инвесторов при продаже ипотечных ценных бумаг в период между 2006-м и 2007-м годами.

"Deutsche Bank не только ввел в заблуждение инвесторов, он прямо способствовал международному финансовому кризису", - заявляла министр юстиции США Лоретта Линч.

Напомним, немецкий Deutsche Bank выплатит 95 млн долл. штрафа в рамках урегулирования претензий Министерства юстиции США по уклонению от налогообложения.

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