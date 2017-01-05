Deutsche Bank виплатить 95 млн дол. штрафу за ухилення від податків
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Німецький Deutsche Bank виплатить 95 млн дол. штрафу в рамках врегулювання претензій Міністерства юстиції США щодо ухилення від оподаткування, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Дана угода була затверджена в суді нью-йоркського району Манхеттен, повідомила в середу Прокуратура Південного округу штату Нью-Йорк.
“Deutsche Bank, використовуючи мережу підставних компаній і хитромудрих операцій, прагнув ухилитися від сплати податків на десятки мільйонів доларів. Уряд США змусив банк зізнатися в ухиленні від податків і відшкодувати їх Сполученим Штатам в розмірі 95 млн дол,” — уточнив прокурор Південного округу Пріт Бхарара.
В свою чергу, керівництво Deutsche Bank висловило “задоволення з приводу врегулювання” позову, поданого в зв’язку з “подіями 16-річної давнини”.
Як повідомляв УНН, Deutsche Bank виплатить 7,2 млрд дол. за претензіями мін’юсту США.