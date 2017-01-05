Deutsche Bank выплатит 95 млн долл. штрафа за уклонение от налогов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Немецкий Deutsche Bank выплатит 95 млн долл. штрафа в рамках урегулирования претензий Министерства юстиции США по уклонению от налогообложения, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Данное соглашение было утверждено в суде нью-йоркского района Манхэттен, сообщила в среду Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк.
"Deutsche Bank, используя сеть подставных компаний и хитроумных операций, стремился уклониться от уплаты налогов на десятки миллионов долларов. Правительство США заставило банк признаться в уклонении от налогов и возместить их Соединенным Штатам в размере 95 млн долл ", - уточнил прокурор Южного округа Прит Бхарара.
В свою очередь, руководство Deutsche Bank выразило "удовлетворение по поводу урегулирования" иска, поданного в связи с "событиями 16-летней давности".
Как сообщал УНН, Deutsche Bank выплатит 7,2млрд долл. по претензиям минюста США.