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Трамп выступил за запрет сожжения флага США, чем переполошил защитников свободы слова

Киев • УНН

 • 20080 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что "полностью" поддерживает инициативу конгрессменов-республиканцев законодательно запретить сожжение флага США. Сейчас эта практика защищена решением Верховного суда Соединенных Штатов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Трамп выступил за запрет сожжения флага США, чем переполошил защитников свободы слова

“Полностью поддерживаю предложение сенатора Стива Дэйнс запретить сжигание нашего американского флага”, — отметил президент США в Twitter, добавив, что решение о поддержке не вызывало у него никаких сомнений.

Как отмечает издание The Hill, в 1989-м году Верховный суд США постановил, что сожжение флага страны защищено Первой поправкой к Конституции США, что принадлежит к области свободы слова. До этого 48 штатов США имели законы, которые запрещали сожжение государственного флага.

Законопроект сенаторов-республиканцев Стива Дэйнс и Стива Вомака предлагает “восстановить конституционное право Конгресса США запретить надругательство над флагом Соединенных Штатов”.

Комментируя позицию президента США, многочисленные обозреватели указали, что сожжение флага защищено Конституцией Соединенных Штатов.

“Ненавижу, когда жгут флаги, но я не знаю, как Дональд планирует обойти маленькую вещь под названием Первая поправка к Конституции США”, — пишет корреспондент Fox Business Чарльз Ґаспарино в Twitter.

Комментаторы также обратили внимание на то, что запрет сожжения флага принадлежит к форме цензуры.

Вопрос цензуры остро стоит в США, в том числе и для сторонников президента Трампа из круга т.н. “Консерваторов”. Немало “консервативных” деятелей жалуются, что их под якобы надуманными предлогами лишают доступа к соцсетям, и настаивают на том, что свобода слова в США не должна ограничиваться соображениям политической корректности, или тем, что определенные высказывания направлены против представителей меньшинств. Ряд “консерваторов” также считают движение за запрет т.н. “Языка ненависти” формой борьбы со свободой слова.

“Если вы действительно поддерживаете свободу слова, то ответ на проблему сожжения флага очевидна”, — пишет в Twitter защитница свобода слова Сара Маклафлин.

“Если вы хотите запретить т.н. „Язык ненависти“, например сожжение флага — а такой поступок очевидно сигнализирует о ненависти к США — значит вы не поддерживаете базовую политическую толерантность, которая лежит в основе американской демократии — а значит, не понимаете, что символизирует флаг США”, — твитнул обозреватель Ларри Санґер.

Напомним, Трамп предрекает обвал рынка в случае своего проигрыша на выборах.

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