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Трамп виступив за заборону спалення прапора США, чим переполошив захисників свободи слова

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив у суботу, що "повністю" підтримує ініціативу конгресменів-республіканців законодавчо заборонити спалення прапора США. Нині ця практика захищена рішенням Верховного суду Сполучених штатів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.

Трамп виступив за заборону спалення прапора США, чим переполошив захисників свободи слова

“Повністю підтримую пропозицію сенатора Стіва Дейнса заборонити спалення нашого американського прапора”, — відзначив президент США у Twitter, додавши, що рішення про підтримку не викликало у нього жодних сумнівів.

Як відзначає видання The Hill, у 1989-му році Верховний суд США ухвалив, що спалення прапора країни захищене Першою поправкою до Конституції США, належить до царини свободи слова. До цього 48 штатів США мали закони, які забороняли спалення державного прапора.

Законопроект сенаторів-республіканців Стіва Дейнса та Стіва Вомака пропонує “відновити конституційне право Конгресу США заборонити наругу над прапором Сполучених Штатів”.

Коментуючи позицію президента США, численні оглядачі вказали, що спалення прапора захищене Конституцією Сполучених штатів.

“Ненавиджу, коли палять прапори, але я не знаю, як Дональд планує обійти маленьку річ під назвою Перша поправка до Конституції США”, — пише кореспондент Fox Business Чарльз Ґаспаріно у Twitter.

Коментатори також звернули увагу на те, що заборона спалення прапора належить до форми цензури.

Питання цензури гостро стоїть у США, зокрема і для прихильників президента Трампа з кола т.з. “консерваторів”. Чимало “консервативних” діячів нарікають, що їх під буцімто надуманими приводами позбавляють доступу до соцмереж, і наполягають на тому, що свобода слова у США не повинна обмежуватись міркуванням політичної коректності, або тим, що певні вислови спрямовані проти представників меншин тощо. Низка “консерваторів” також вважають рух за заборону т.з. “мови ненависті” формою боротьби із свободою слова.

“Якщо ви справді підтримуєте свободу слова, то відповідь на проблему спалення прапора є очевидною”, — пише у Twitter захисниця свобода слова Сара Маклафлін.

“Якщо ви хочете заборонити т.з. „мову ненависті“, як наприклад спалення прапора — а такий вчинок очевидно сигналізує про ненависть до США — значить ви не підтримуєте базову політичну толерантність, яка лежить в основі американської демократії — а отже не розумієте, що символізує прапор США” , - твітнув оглядач Ларі Санґер.

Нагадаємо, Трамп передрікає обвал ринку в разі свого програшу на виборах.

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