Трамп передрікає обвал ринку в разі свого програшу на виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп вважає, що ринок чекає безпрецедентний обвал, якщо перемогу на президентських виборах 2020 року здобуде не він. Таку думку господар Білого дому висловив в суботу у своєму мікроблозі в Twitter, передає УНН.
"Економіка Трампа б'є рекорди, у неї попереду довгий шлях. Однак якщо хтось, крім мене, займеться керівництвом в 2020 році, відбудеться обвал ринку, подібного якому ми ще не бачили", - написав він.
Раніше Трамп заявив, що готовий використовувати компромат інших держав на своїх суперників на виборах.
Нагадаємо, 59-е вибори президента США пройде 3 листопада 2020 року. Трамп висловлював упевненість в тому, що здобуде на них перемогу. Про намір балотуватися на пост президента заявили вже близько двох десятків демократів. Перші збори партійних активістів в ході майбутньої президентської кампанії пройдуть в штаті Айова на початку лютого 2020 року.