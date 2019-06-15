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Трамп предрекает обвал рынка в случае своего проигрыша на выборах

Киев • УНН

 • 11224 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Президент США Дональд Трамп считает, что рынок ждет беспрецедентный обвал, если победу на президентских выборах 2020 получит не он. Такое мнение хозяин Белого дома выразил в субботу в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

Трамп предрекает обвал рынка в случае своего проигрыша на выборах

“Экономика Трампа бьет рекорды, у нее впереди долгий путь. Однако если кто-то, кроме меня, займется руководством в 2020 году, произойдет обвал рынка, подобного которому мы еще не видели”, — написал он.

Ранее Трамп заявил, что готов использовать компромат других государств на своих соперников на выборах.

Напомним, пятьдесят девятая выборы президента США пройдет 3 ноября 2020. Трамп высказывал уверенность в том, что получит на них победу. О намерении баллотироваться на пост президента заявили уже около двух десятков демократов. Первое собрание партийных активистов в ходе предстоящей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года.

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