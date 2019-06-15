Трамп предрекает обвал рынка в случае своего проигрыша на выборах

“Экономика Трампа бьет рекорды, у нее впереди долгий путь. Однако если кто-то, кроме меня, займется руководством в 2020 году, произойдет обвал рынка, подобного которому мы еще не видели”, — написал он.

Ранее Трамп заявил, что готов использовать компромат других государств на своих соперников на выборах.

Напомним, пятьдесят девятая выборы президента США пройдет 3 ноября 2020. Трамп высказывал уверенность в том, что получит на них победу. О намерении баллотироваться на пост президента заявили уже около двух десятков демократов. Первое собрание партийных активистов в ходе предстоящей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года.