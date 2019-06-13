Трамп готовий використовувати компромат інших держав на своїх суперників на виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо якийсь іноземний уряд надасть йому інформацію про його політичного суперника, він, ймовірно, прийме її. Про це повідомляє УНН з посиланням на ABC News.
Трамп не вважає це втручанням у вибори
"Це не втручання, у них є інформація - я вважаю, я б використав її", - заявив він в інтерв'ю ABC News.
Чинний президент США додав, що "якби думав, що щось не так, то пішов би в ФБР".
Нагадаємо, на думку президента США, фінансові зв'язки сім'ї колишнього віце-президента Джо Байдена і Китаю необхідно розслідувати.