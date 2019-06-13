Трамп готов использовать компромат других государств на своих соперников на выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что если какой-то иностранное правительство предоставит ему информацию о его политического соперника, он, вероятно, примет ее. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.
Трамп не считает это вмешательством в выборы.
"Это не вмешательство, у них есть информация - я считаю, я бы использовал ее", - сказал он.
Действующий президент США добавил, что "если бы думал, что что-то не так, то пошел бы в ФБР".
Напомним, по мнению президента США, финансовые связи семьи бывшего вице-президента Джо Байдена и Китая необходимо расследовать.