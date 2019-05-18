Трамп согласился с необходимостью расследовать финансовые связи Байдена с Китаем
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. По мнению президента США, финансовые связи семьи бывшего вице-президента Джо Байдена и Китая необходимо расследовать. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News, фрагмент которого опубликован на странице передачи The Next Revolution в Twitter, сообщает УНН.
Журналист Стив Хилтон спросил у Трампа, нужно ли расследование из-за того, что "власти Китая вкладывают миллиарды долларов в бизнес семьи Байдена". "100 процентов. Это позор. И он говорит, что Китай нам не конкурент, Китай наш огромный конкурент, они хотят захватить мир", — ответил Трамп.
В опубликованном отрывке не говорится, о каких именно инвестициях Китая в бизнес семьи Байдена идет речь.
Колумнист New York Post Питер Швейзер писал, что в 2013-м фирма Хантера Байдена (сын Джо Байдена) заключила соглашение с Банком Китая о капиталовложениях на 1 млрд долларов, позже эта сумма увеличилась до 1,5 млрд. По его словам, Хантер Байден и его бизнес-партнеры создали несколько ООО, задействованных в многомиллионных сделках с компаниями, принадлежащими китайским властям.
Другое издание, The Intercept, сообщало, что инвесткомпания Хантера Байдена Bohai Harvest RST вложила 460 млн в систему распознавания лиц Face++, которую власти Китая предположительно используют для слежки за уйгурами (тюркский коренной народ) в Синьцзяне.
Байден — один из возможных противников Трампа на выборах президента США в 2020 году. Он объявил о своем выдвижении в конце марта. В начале мая на мероприятии в рамках своей кампании в штате Айова он не согласился с оценкой, которую экономической угрозе Китая дает действующий президент Трамп.
Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не доказательств совершения правонарушений кандидатом в президенты США Джо Байденом или его сыном, несмотря на многочисленные обвинения со стороны адвоката президента Дональда Трампа.