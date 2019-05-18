Журналіст Стів Хілтон запитав у Трампа, чи потрібно розслідування через те, що "влада Китаю вкладає мільярди доларів у бізнес сім'ї Байдена". "100 відсотків. Це ганьба. І він каже, що Китай нам не конкурент, Китай наш величезний конкурент, вони хочуть захопити світ", - відповів Трамп.

В опублікованому уривку ані слова, про які саме інвестиції Китаю в бізнес сім'ї Байдена йдеться.

Колумніст New York Post Пітер Швейзер писав, що в 2013-му фірма Хантера Байдена (сина Джо Байдена) уклала угоду з Банком Китаю про капіталовкладення на 1 млрд доларів, пізніше ця сума збільшилася до 1,5 млрд. За його словами, Хантер Байден і його бізнес-партнери створили кілька ТОВ, задіяних в багатомільйонних угодах з компаніями, що належать китайській владі.

Інше видання, The Intercept, повідомляло, що інвесткомпанія Хантера Байдена Bohai Harvest RST вклала 460 млн в систему розпізнавання осіб Face ++, яку влада Китаю імовірно використовує для стеження за уйгурами (тюркський корінний народ) в Сіньцзяні.

Байден - один з можливих супротивників Трампа на виборах президента США в 2020 році. Він оголосив про своє висунення в кінці березня. На початку травня на заході в рамках своєї кампанії в штаті Айова він не погодився з оцінкою, яку економічну загрозу Китаю дає чинний президент Трамп.

Нагадаємо, генеральний прокурор України Юрій Луценко не має доказів щодо вчинення правопорушень кандидатом в президенти США Джо Байденом або його сином, незважаючи на численні звинувачення з боку адвоката президента Дональда Трампа.