Трамп погодився з необхідністю розслідувати фінансові зв'язки Байдена з Китаєм

ukru
22 березня, 17:51 • 47770 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 100303 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 85179 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 86953 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 67851 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 96651 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 149391 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 167033 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154198 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 241158 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
 м/с
70 %
756 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

22 березня, 16:36 • 56530 перегляди
У Києві чоловік впав у шахту ліфта і пролетів п'ять поверхів

У Києві чоловік впав у шахту ліфта і пролетів п'ять поверхів

22 березня, 17:15 • 33319 перегляди
Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

18:50 • 21528 перегляди
У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

20:14 • 26993 перегляди
У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

22:56 • 18576 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 158225 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 241158 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 205540 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 190596 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 157400 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 48597 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 45152 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 62592 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 40039 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 75009 перегляди
Актуальне
Трамп погодився з необхідністю розслідувати фінансові зв'язки Байдена з Китаєм

Трамп погодився з необхідністю розслідувати фінансові зв'язки Байдена з Китаєм

Київ • УНН

 • 8298 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. На думку президента США, фінансові зв'язки сім'ї колишнього віце-президента Джо Байдена і Китаю необхідно розслідувати. Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу Fox News, фрагмент якого опублікований на сторінці передачі The Next Revolution в Twitter, повідомляє УНН.

Журналіст Стів Хілтон запитав у Трампа, чи потрібно розслідування через те, що "влада Китаю вкладає мільярди доларів у бізнес сім'ї Байдена". "100 відсотків. Це ганьба. І він каже, що Китай нам не конкурент, Китай наш величезний конкурент, вони хочуть захопити світ", - відповів Трамп.

В опублікованому уривку ані слова, про які саме інвестиції Китаю в бізнес сім'ї Байдена йдеться.

Колумніст New York Post Пітер Швейзер писав, що в 2013-му фірма Хантера Байдена (сина Джо Байдена) уклала угоду з Банком Китаю про капіталовкладення на 1 млрд доларів, пізніше ця сума збільшилася до 1,5 млрд. За його словами, Хантер Байден і його бізнес-партнери створили кілька ТОВ, задіяних в багатомільйонних угодах з компаніями, що належать китайській владі.

Інше видання, The Intercept, повідомляло, що інвесткомпанія Хантера Байдена Bohai Harvest RST вклала 460 млн в систему розпізнавання осіб Face ++, яку влада Китаю імовірно використовує для стеження за уйгурами (тюркський корінний народ) в Сіньцзяні.

Байден - один з можливих супротивників Трампа на виборах президента США в 2020 році. Він оголосив про своє висунення в кінці березня. На початку травня на заході в рамках своєї кампанії в штаті Айова він не погодився з оцінкою, яку економічну загрозу Китаю дає чинний президент Трамп.

Нагадаємо, генеральний прокурор України Юрій Луценко не має доказів щодо вчинення правопорушень кандидатом в президенти США Джо Байденом або його сином, незважаючи на численні звинувачення з боку адвоката президента Дональда Трампа.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$83,840.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,980.78