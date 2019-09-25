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Трамп: требую от Байдена и демократов прозрачности в вопросах касающихся Украины

Киев • УНН

 • 8053 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет от демократической партии США и, в частности, от одного из кандидатов на пост президента Соединенных Штатов Джона Байдена и его сына Хантера Байдена открытости относительно политических и финансовых действий на территории Украины. Об этом Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

Трамп: требую от Байдена и демократов прозрачности в вопросах касающихся Украины

“Я сообщил (лидеру республиканской партии США) Кевину Маккарти и всем республиканцам в Палате представителей, я полностью поддерживаю прозрачность касательно данных от информаторов, но также требую прозрачности от Джо Байдена и его сына Хантера, по тем миллионам долларов, которые они легко и быстро вывезли за пределы Украины и Китая”, — написал президент США.

“Кроме того, я требую прозрачности от демократов, которые приехали в Украину и пытались заставить нового президента (Украины Владимира Зеленского — ред) делать то, что они хотели, под видом политических угроз”, — добавил Трамп.

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Напомним, в Нью-Йорке в рамках участия в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом.

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