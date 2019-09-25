Зеленський: Трамп зробив не дуже хорошу рекламу для України
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час розмови зі своїм колегою зі Сполучених Штатів Дональдом Трампом останній зробив “не дуже хорошу рекламу” для України. Про це Зеленський розповів журналістам після брифінгу з Дональдом Трампом, передає УНН.
“Ми говорили з президентом Сполучених Штатів (Дональдом Трампом) і я йому сказав, що це не дуже хороша реклама для України, що всі кажуть, що країна корумпована”, — заявив президент України Зеленський, додавши, що він запросив Трампа до України, щоб той “приїхав та побачив, що у нас дійсно демократична європейська країна”.
“Я йому кажу, що зараз ми зробимо все, що зараз ми будемо говорити з нашою командою, зі світовими лідерами, що все ж таки — цей „імідж“, що коли ми кажемо про Україну — всі починають говорити „а що з приводу корупції?“. Я хотів би щоб ця, скажімо так, реклама в лапках закінчилась і ми починаємо цю, іншу, мені здається іншу, нормальну історію і епоху нашої країни”, — сказав Зеленський, додавши у відповідь на запитання журналістів, що Трамп сприйняв цей заклик про сприйняття України “дуже нормально”.
Раніше Зеленський попросив Трампа “дати слово”, що той приїде в Україну.
Нагадаємо, у Нью-Йорку в рамках участі у роботі 74-ї сесії Генасамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський провів переговори з американським колегою Дональдом Трампом.