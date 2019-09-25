Зеленский: Трамп сделал не очень хорошую рекламу для Украины

“Мы говорили с президентом Соединенных Штатов (Дональдом Трампом) и я ему сказал, что это не очень хорошая реклама для Украины, что все говорят, что страна коррумпирована”, — заявил президент Украины Зеленский, добавив, что он пригласил Трампа в Украину, чтобы тот “приехал и увидел, что у нас действительно демократическая европейская страна”.

“Я ему говорю, что сейчас мы сделаем все, что сейчас мы будем говорить с нашей командой, с мировыми лидерами, все же — это „имидж“, что когда мы говорим об Украине — все начинают говорить „а что по поводу коррупции?“. Я хотел бы, чтобы эта, скажем так, реклама в кавычках, закончилась и мы начинаем эту, другую, мне кажется другую, нормальную историю и эпоху нашей страны”, — сказал Зеленский, добавив в ответ на вопрос журналистов, что Трамп воспринял этот призыв о восприятии Украины “очень нормально”.

Ранее Зеленский попросил Трампа “дать слово”, что тот приедет в Украину.

Напомним, в Нью-Йорке в рамках участия в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом.