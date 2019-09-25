Зеленський попросив Трампа "дати слово", що той приїде в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Під час зустрічі в Нью-Йорку в рамках участі у роботі 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський попросив американського лідера Дональда Трампа "дати слово", що той приїде в Україну, передає кореспондент УНН.
"Пане Президент, я не перший раз в Нью-Йорку, але я знаю, що ви ніколи не були в Україні. Ваш попередник теж "не знайшов часу" для цього. Тож, чи можете ви дати мені слово, що ви приїдете до нашої чудової країни?" - спитав Зеленський.
Трамп на це відповів йому: "Я спробую".
"Україна – це держава з вражаючим потенціалом", - зауважив президент США.
"Я знаю, бо я з цієї країни", – відповів йому Зеленський.
Нагадаємо, у Нью-Йорку в рамках участі у роботі 74-ї сесії Генасамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський провів переговори з американським колегою Дональдом Трампом.