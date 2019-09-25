Зеленський розпочав зустріч з Трампом у Нью-Йорку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. У Нью-Йорку в рамках участі у роботі 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський провів переговори з американським колегою Дональдом Трампом, передає УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
“Президент України Володимир Зеленський розпочав зустріч з Президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку”, — йдеться в повідомленні ОП в Facebook.
Нагадаємо, раніше Президент в ООН заявив про необхідність переглянути існуючі світові норми.
Як повідомляв УНН, Білий дім оприлюднив розшифровку розмови Трампа і Зеленського.
President Trump meets with Volodymyr Zelensky, the Ukrainian president whom Trump pressured to investigate Vice President Joe Biden. https://t.co/8UkWrgc4ug— HuffPost (@HuffPost) 25 сентября 2019 г.