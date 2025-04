Зеленський розпочав зустріч з Трампом у Нью-Йорку

“Президент України Володимир Зеленський розпочав зустріч з Президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку”, — йдеться в повідомленні ОП в Facebook.

Нагадаємо, раніше Президент в ООН заявив про необхідність переглянути існуючі світові норми.

Як повідомляв УНН, Білий дім оприлюднив розшифровку розмови Трампа і Зеленського.

President Trump meets with Volodymyr Zelensky, the Ukrainian president whom Trump pressured to investigate Vice President Joe Biden. https://t.co/8UkWrgc4ug

— HuffPost (@HuffPost) 25 сентября 2019 г.