Зеленский начал встречу с Трампом в Нью-Йорке

"Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с Президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке", - говорится в сообщении ОП в Facebook.

Напомним, ранее Президент в ООН заявил о необходимости пересмотреть существующие мировые нормы.

Как сообщал УНН, Белый дом обнародовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского.

President Trump meets with Volodymyr Zelensky, the Ukrainian president whom Trump pressured to investigate Vice President Joe Biden. https://t.co/8UkWrgc4ug

