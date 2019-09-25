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Зеленский начал встречу с Трампом в Нью-Йорке

Киев • УНН

 • 12139 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. В Нью-Йорке в рамках участия в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский начал встречу с Трампом в Нью-Йорке

"Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с Президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке", - говорится в сообщении ОП в Facebook.

Напомним, ранее Президент в ООН заявил о необходимости пересмотреть существующие мировые нормы.

Как сообщал УНН, Белый дом обнародовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского.

President Trump meets with Volodymyr Zelensky, the Ukrainian president whom Trump pressured to investigate Vice President Joe Biden. https://t.co/8UkWrgc4ug

— HuffPost (@HuffPost) 25 сентября 2019 г.

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