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Трамп: вимагаю від Байдена та демократів прозорості у питаннях щодо України

Київ • УНН

 • 8053 перегляди

КИЇВ. 25 вересня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що чекає від демократичної партії США, та, зокрема, від одного з кандидатів на посаду президента Сполучених Штатів Джона Байдена та його сина Хантера Байдена відкритості щодо політичних та фінансових дій на території України. Про це Трамп написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.

Трамп: вимагаю від Байдена та демократів прозорості у питаннях щодо України

“Я повідомив (лідеру республіканської партії США) Кевіну Маккарті і всім республіканцям у Палаті представників, що я повністю підтримую прозорість щодо даних від інформаторів, але також вимагаю прозорості від Джо Байдена і його сина Хантера, щодо мільйонів доларів, які вони легко і швидко вивезли за межі України і Китаю”, — написав президент США.

“Крім того, я вимагаю прозорості від демократів, які приїхали в Україну і намагалися змусити нового президента (України Володимира Зеленського — ред) робити те, що вони хотіли, під виглядом політичних погроз”, — додав Трамп.

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Нагадаємо, у Нью-Йорку в рамках участі у роботі 74-ї сесії Генасамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський провів переговори з американським колегою Дональдом Трампом.

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