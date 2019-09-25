Трамп: вимагаю від Байдена та демократів прозорості у питаннях щодо України
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що чекає від демократичної партії США, та, зокрема, від одного з кандидатів на посаду президента Сполучених Штатів Джона Байдена та його сина Хантера Байдена відкритості щодо політичних та фінансових дій на території України. Про це Трамп написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Я повідомив (лідеру республіканської партії США) Кевіну Маккарті і всім республіканцям у Палаті представників, що я повністю підтримую прозорість щодо даних від інформаторів, але також вимагаю прозорості від Джо Байдена і його сина Хантера, щодо мільйонів доларів, які вони легко і швидко вивезли за межі України і Китаю”, — написав президент США.
“Крім того, я вимагаю прозорості від демократів, які приїхали в Україну і намагалися змусити нового президента (України Володимира Зеленського — ред) робити те, що вони хотіли, під виглядом політичних погроз”, — додав Трамп.
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Нагадаємо, у Нью-Йорку в рамках участі у роботі 74-ї сесії Генасамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський провів переговори з американським колегою Дональдом Трампом.
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