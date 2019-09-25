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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Зеленський прокоментував повідомлення про тиск Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом заявив, що на нього не було тиску щодо розслідування діяльності сина американського політика Джо Байдена. Про це він сказав у Нью-Йорку в рамках участі у роботі 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, передає кореспондент УНН.

Зеленський прокоментував повідомлення про тиск Трампа

“Я думаю, ви прочитали все (у стенограмі — ред.). Вибачте, але я не хочу бути втягнутим у відкриті демократичні вибори у США. Ви чули, у нас був хороший телефонний дзвінок, ми говорили про багато речей, і я думаю, і ви читали, що ніхто на мене не тиснув”, — сказав Президент.

На уточнююче питання журналіста він сказав, що Україна — незалежна країна і має незалежну генеральну прокуратуру.

“Я сказав, що ми готові розслідувати. Україна — незалежна країна, і Генпрокуратура, у нас новий генпрокурор Руслан Рябошапка — гарна, чесна людина, із західним досвідом. Він повинен розглядати будь-які справи”, — сказав Зеленський.

На питання про те, чи розслідує наразі Рябошапка справу Байдена-молодшого, Зеленський повідомив, що Генпрокурор має й важливіші справи.

Як повідомляв УНН, Білий дім оприлюднив розшифровку розмови Трампа і Зеленського.

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