Зеленский прокомментировал сообщения о давлении Трампа

"Я думаю, вы прочитали все (в стенограмме - ред.). Извините, но я не хочу быть втянутым в открытые демократические выборы в США. Вы слышали, у нас был хороший телефонный звонок, мы говорили о многих вещах, и я думаю, и вы читали, что никто на меня не давил", - сказал Президент.

На уточняющий вопрос журналиста он сказал, что Украина - независимая страна и имеет независимую генеральную прокуратуру.

"Я сказал, что мы готовы расследовать. Украина - независимая страна, и Генпрокуратура, у нас новый генпрокурор Руслан Рябошапка - хороший, честный человек, с западным опытом. Он должен рассматривать любые дела", - сказал Зеленский.

На вопрос о том, расследует ли сейчас Рябошапка дело Байдена-младшего, Зеленский сообщил, что Генпрокурор имеет и более важные дела.

Как сообщал УНН, Белый дом обнародовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского.