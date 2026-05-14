Трамп в Пекине встретился с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп в Пекине встретился с лидером Китая Си Цзиньпином в ходе государственного визита в столицу Китая. Об этом сообщает УНН.

Во время встречи главы государств обменялись рукопожатиями. В составе делегации — госсекретарь США Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет.

Тем временем CNN со ссылкой на собственные источники сообщает, что встреча Трампа с Си Цзиньпином на этой неделе является «завершающим событием, призванным продемонстрировать неизгладимый след президента в мировой истории».

Но хотя китайское великолепие представит его как уважаемого государственного деятеля, визит также покажет, как некоторые решения Трампа, включая войну с Ираном, которую он не может прекратить, рискуют подорвать его авторитет и американское могущество — пишет издание.

По словам авторов, бурная глобальная ситуация, сознательно созданная американским президентом, станет фоном для этого саммита, не похожим ни на одну встречу лидеров США и Китая со времен президента Ричарда Никсона, который вывел Китай на мировую арену в 1970-х годах.

По информации Bloomberg, Дональд Трамп отдаст приоритет торговым переговорам во время своего саммита с китайским коллегой Си Цзиньпином, и преуменьшил объем внимания, который они уделят войне с Ираном.

