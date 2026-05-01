Трамп угрожает вывести войска США еще из двух европейских стран, кроме Германии

Что такое "добропорядочность", какое место она занимает в Гражданском кодексе и почему вызвала волну критики
Эксклюзив
30 апреля, 14:50 • 15813 просмотра
Стоит ли снижать мобилизационный возраст и закрывать границу для молодежи – мнение военного эксперта
Эксклюзив
30 апреля, 13:31 • 34204 просмотра
путин снова "одурачивает" Трампа - что делать Украине
30 апреля, 12:34 • 23087 просмотра
НБУ ухудшил прогноз на 2026 год - ожидает скачок инфляции до 9,4% и замедление роста ВВП
30 апреля, 12:20 • 24102 просмотра
Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на три месяца
30 апреля, 11:14 • 20796 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15% для поддержки валютного рынка и контроля инфляции
30 апреля, 11:00 • 19462 просмотра
Мадьяр хочет помощи для венгерского меньшинства в Украине, прежде чем поддержать заявку на вступление в ЕС - Bloomberg
30 апреля, 10:33 • 14881 просмотра
Беспилотники СБУ поразили завод "Лукойл" в перми на расстоянии более 1500 км от УкраиныPhotoVideo
30 апреля, 07:44 • 15457 просмотра
"Для парада в москве или чего-то большего": Зеленский поручил выяснить у команды Трампа детали российского предложения о тишине
Эксклюзив
30 апреля, 07:07 • 43011 просмотра
Можно ли выжить при ядерном взрыве и как действовать правильно
Популярные новости
В рф отреагировали на идею Зеленского о мирных переговорах в Азербайджане30 апреля, 13:07 • 3472 просмотра
Пышный прокомментировал упоминания о себе в новых "пленках Миндича"30 апреля, 13:10 • 13907 просмотра
Toyota превратила Land Cruiser в "городской" кроссоверPhoto30 апреля, 14:09 • 7182 просмотра
В Болгарии предлагают расторгнуть 10-летнее соглашение по безопасности с Украиной30 апреля, 15:38 • 13656 просмотра
Израиль ответил на обвинения Украины в покупке краденого зерна17:58 • 8866 просмотра
публикации
Что такое "добропорядочность", какое место она занимает в Гражданском кодексе и почему вызвала волну критики19:05 • 8980 просмотра
путин снова "одурачивает" Трампа - что делать Украине
Эксклюзив
30 апреля, 13:31 • 34205 просмотра
Почему возникает изжога и как от нее избавиться30 апреля, 10:03 • 35653 просмотра
Можно ли выжить при ядерном взрыве и как действовать правильно
Эксклюзив
30 апреля, 07:07 • 43013 просмотра
Мировой тренд на кесарево сечение: показания, риски и ситуация в УкраинеPhoto
Эксклюзив
30 апреля, 06:20 • 42680 просмотра
Трамп угрожает вывести войска США еще из двух европейских стран, кроме Германии

Киев • УНН

 • 772 просмотра

Президент США рассматривает сокращение войск в Италии и Испании из-за отказа НАТО помогать в войне против Ирана. Трамп раскритиковал союзников за отсутствие поддержки.

Трамп угрожает вывести войска США еще из двух европейских стран, кроме Германии

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность сокращения военного присутствия не только в Германии, но и в Италии и Испании. Об этом он заявил во время брифинга в Белом доме, сообщает УНН.

Детали

По словам Трампа, причиной такого решения является отказ стран НАТО участвовать в войне США и Израиля против Ирана.

Италия нам ничем не помогла. Испания была ужасна. Абсолютно ужасна. НАТО тоже. Это одна вещь, когда они говорят что-то приятное: "Мы поможем, но медленно". Они занимались Украиной и создали там полный раздор. Полный хаос. Мы им помогали с Украиной, хотя мы на расстоянии океана от Украины ... А когда они были нам нужны — их не было

— сказал президент США.

В то же время он добавил, что союзники "не нужны США" в войне против Ирана.

"Я им сказал: "Нам не нужна ваша помощь, но мы бы не отказались от помощи", и я хотел увидеть, сделают ли они что-нибудь", — добавил Трамп.

Контекст

Накануне Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность сокращения американского военного контингента в Германии.

В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к "надежному трансатлантическому партнерству", не отвечая напрямую на комментарии президента США относительно сокращения войск.

Впоследствии Трамп ответил Мерцу, отметив, что тому следует больше уделять внимания окончанию войны в Украине и меньше вмешиваться в дела тех, кто избавляет мир от ядерной угрозы со стороны Ирана.

В ЕС отреагировали на угрозы Трампа: США - важный партнер, но развертывание войск отвечает и интересам США30.04.26, 16:52 • 2274 просмотра

Вадим Хлюдзинский

