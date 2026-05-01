Трамп угрожает вывести войска США еще из двух европейских стран, кроме Германии

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность сокращения военного присутствия не только в Германии, но и в Италии и Испании. Об этом он заявил во время брифинга в Белом доме, сообщает УНН.

Детали

По словам Трампа, причиной такого решения является отказ стран НАТО участвовать в войне США и Израиля против Ирана.

Италия нам ничем не помогла. Испания была ужасна. Абсолютно ужасна. НАТО тоже. Это одна вещь, когда они говорят что-то приятное: "Мы поможем, но медленно". Они занимались Украиной и создали там полный раздор. Полный хаос. Мы им помогали с Украиной, хотя мы на расстоянии океана от Украины ... А когда они были нам нужны — их не было — сказал президент США.

В то же время он добавил, что союзники "не нужны США" в войне против Ирана.

"Я им сказал: "Нам не нужна ваша помощь, но мы бы не отказались от помощи", и я хотел увидеть, сделают ли они что-нибудь", — добавил Трамп.

Контекст

Накануне Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность сокращения американского военного контингента в Германии.

В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к "надежному трансатлантическому партнерству", не отвечая напрямую на комментарии президента США относительно сокращения войск.

Впоследствии Трамп ответил Мерцу, отметив, что тому следует больше уделять внимания окончанию войны в Украине и меньше вмешиваться в дела тех, кто избавляет мир от ядерной угрозы со стороны Ирана.

В ЕС отреагировали на угрозы Трампа: США - важный партнер, но развертывание войск отвечает и интересам США