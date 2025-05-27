Трамп угрожает лишить финансирования Калифорнию из-за трансгендерного спортсмена
Киев • УНН
Дональд Трамп пригрозил приостановить финансирование Калифорнии, если трансгендерному спортсмену разрешат участвовать в женских соревнованиях. По мнению Трампа, это несправедливо по отношению к женщинам.
Президент США Дональд Трамп во вторник пригрозил приостановить федеральное финансирование Калифорнии, поскольку трансгендерный спортсмен "выиграл все" на недавнем соревновании, передает УНН со ссылкой на ABC.
Детали
Президент США не назвал имени спортсмена или вида спорта.
На этой неделе мужчина-спортсмен, совершивший переход, на большом мероприятии выиграл "все" и теперь имеет право участвовать в "финале штата" на следующих выходных. Как мужчина, он был ниже среднего участника. Как женщина, этот человек, совершивший переход, практически непобедим. ЭТО НЕСПРАВЕДЛИВО И ПОЛНОСТЬЮ УНИЧТОЖАЕТ ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК
Президент США сказал, что "крупномасштабное" федеральное финансирование будет приостановлено, "возможно, навсегда", если штат позволит спортсмену продолжать участвовать в женских видах спорта.
Я приказываю местным властям, если необходимо, не разрешать человеку, совершившему переход, участвовать в финале штата. Это абсолютно бессмысленная ситуация
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