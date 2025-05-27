Трамп угрожает лишить финансирования Калифорнию из-за трансгендерного спортсмена

Президент США Дональд Трамп во вторник пригрозил приостановить федеральное финансирование Калифорнии, поскольку трансгендерный спортсмен "выиграл все" на недавнем соревновании, передает УНН со ссылкой на ABC.

Президент США не назвал имени спортсмена или вида спорта.

На этой неделе мужчина-спортсмен, совершивший переход, на большом мероприятии выиграл "все" и теперь имеет право участвовать в "финале штата" на следующих выходных. Как мужчина, он был ниже среднего участника. Как женщина, этот человек, совершивший переход, практически непобедим. ЭТО НЕСПРАВЕДЛИВО И ПОЛНОСТЬЮ УНИЧТОЖАЕТ ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК