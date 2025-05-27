Трамп погрожує позбавити фінансування Каліфорнію через трансгендерного спортсмена

Президент США Дональд Трамп у вівторок пригрозив призупинити федеральне фінансування Каліфорнії, оскільки трансгендерний спортсмен "виграв усе" на нещодавньому змаганні, передає УНН з посиланням на ABC.

Президент США не назвав імені спортсмена або виду спорту.

Цього тижня чоловік-спортсмен, який здійснив перехід, на великому заході виграв "усе" і тепер має право брати участь у "фіналі штату" на наступних вихідних. Як чоловік, він був нижчим за середнього учасника. Як жінка, ця людина, яка здійснила перехід, практично непереможна. ЦЕ НЕСПРАВЕДЛИВО І ПОВНІСТЮ ЗНИЩУЄ ЖІНОК І ДІВЧАТ