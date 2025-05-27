Трамп погрожує позбавити фінансування Каліфорнію через трансгендерного спортсмена
Київ • УНН
Дональд Трамп пригрозив призупинити фінансування Каліфорнії, якщо трансгендерному спортсмену дозволять брати участь у жіночих змаганнях. На думку Трампа, це несправедливо по відношенню до жінок.
Президент США Дональд Трамп у вівторок пригрозив призупинити федеральне фінансування Каліфорнії, оскільки трансгендерний спортсмен "виграв усе" на нещодавньому змаганні, передає УНН з посиланням на ABC.
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Президент США не назвав імені спортсмена або виду спорту.
Цього тижня чоловік-спортсмен, який здійснив перехід, на великому заході виграв "усе" і тепер має право брати участь у "фіналі штату" на наступних вихідних. Як чоловік, він був нижчим за середнього учасника. Як жінка, ця людина, яка здійснила перехід, практично непереможна. ЦЕ НЕСПРАВЕДЛИВО І ПОВНІСТЮ ЗНИЩУЄ ЖІНОК І ДІВЧАТ
Президент США сказав, що "великомасштабне" федеральне фінансування буде призупинено, "можливо, назавжди", якщо штат дозволить спортсмену продовжувати брати участь у жіночих видах спорту.
Я наказую місцевій владі, якщо необхідно, не дозволяти людині, яка здійснила перехід, брати участь у фіналі штату. Це абсолютно безглузда ситуація
Трамп підписав указ про скасування терміну "гендер" у документах21.01.2025, 15:10 • 27903 перегляди